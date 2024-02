"Un colpo dopo l’altro. Una visita medica dopo l’altra. Ieri, ha cominciato Zielinski. E oggi proseguirà Taremi, in arrivo in giornata da Oporto. L’Inter, insomma, sta completando gli ultimi passi per chiudere i due primi rinforzi, a costo zero, in vista della prossima stagione. Non che ci fossero dubbi, visto che, con entrambi, era già stato tutto sistemato nelle scorse settimane. Mancava, però, la tempistica per gli ultimi step necessari per completare la doppia operazione". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla chiusura del doppio affare per l'Inter.