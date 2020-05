Telegraph – Young, Inter pronta ad esercitare l’opzione di rinnovo. Ecco quando l’annuncio

Ashley Young ha convinto tutti all’Inter e le sue ottime prestazioni da gennaio in poi sono state assolutamente positive. Ragion per cui, riporta il Telegraph, il club nerazzurro sarebbe pronto ad esercitare l’opzione di rinnovo di contratto ed estendere quest’ultimo fino al 2021. E’ chiaro che nell’accordo esiste un’opzione reciproca secondo la quale la decisione debba essere presa in accordo tra il giocatore e il club: ma l’Inter non ha alcun dubbio sul futuro dell’esterno inglese. L’annuncio, conclude il tabloid, verrà fatto soltanto quando si avrà la certezza di quando sarà concluso il campionato di Serie A.