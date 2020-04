Dall’Inghilterra – L’Inter accontenta Conte: Young rimane nerazzurro. Accordo trovato, firma a breve

Se dovesse realmente riprendere la Serie A, in casa Inter saranno in molti a giocarsi le chance di poter rimanere nella squadra nerazzurra. Tra questi anche Ashley Young, arrivato a gennaio dal Manchester United, che pare aver già convinto tutti sulla sua permanenza. Conte entusiasta dell’inglese, lo ha schierato fin da subito sulla sinistra, e il suo rinnovo con l’Inter sembra già una formalità.

Come riporta il Guardian, Young sarà ricompensato con un un nuovo contratto di un anno dopo aver convinto Conte e la dirigenza del club dopo i primi sei mesi di contratto. Sette presenze, prima che la pandemia ha bloccato il calcio, sono bastate per imprimere il proprio marchio. L’Inter ha un’opzione per allungare di un anno il suo contratto e non ci sono dubbi sul fatto che lo farà. L’Inter ha presentato la sua offerta a Young e il laterale inglese ha accettato i termini della proposta nerazzurra ed è pronto a firmare per rendere l’accordo ufficiale.