Inter, sempre viva l’idea Thuram: ad aprile il verdetto. Retegui attira, ma il prezzo sale

Da Firmino ad Aubameyang, passando per Thuram . L'Inter vorrebbe rinforzare il reparto offensivo possibilmente con un arrivo a parametro zero. Per questo si sta muovendo per piazzare il colpo, anche se tutto dipenderà da cosa farà Lukaku. Intanto, però, il club nerazzurro non vuole farsi trovare impreparato.

"Marcus Thuram appartiene a un’altra categoria di parametri zero: ha 25 anni e la concorrenza per lui è inevitabilmente più agguerrita. L’Inter non si è mai dimenticata del francese, corteggiato già dal 2021, anzi pende dalle sue labbra: ad aprile dovrebbe arrivare la sentenza, ma il figlio di Lilian sembra tentato da big più danarose. Nonostante la preferenza per i parametri zero, l’esplorazione nerazzurra per l’attacco prosegue comunque a 360°. L’oriundo Mateo Retegui, ad esempio, era seguito da ben prima dell’intuizione di Mancini, ma col lievitare del prezzo sarebbe meno attrattivo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.