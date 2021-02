Calcio in Cina, primi effetti del diktat del governo: il Tianjin verso lo scioglimento

Il Tianjin Jinmen Tiger, ex Tianjin Teda, è vicino allo scioglimento. Sono i primi effetti del diktat del governo sul calcio in Cina

Il calcio è passato da settore in espansione a settore in chiusura in Cina. E i primi effetti del diktat governativo si vedono in questi giorni. Il Tianjin Jinmen Tiger, ex Tianjin Teda, è vicino allo scioglimento. Lo riporta Titan Sports.