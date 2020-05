Tonali, Inter e Juve pronte al blitz. Servono 50 milioni, entrambe aspettano un assist… del Barça

Tra i giovani talenti più corteggiati della Serie A c’è sicuramente Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia è seguito in primis da Inter e Juve, dietro loro anche Psg Barça e City seguono con attenzione la situazione.

“L’intenzione di restare in Italia è prevalente, ma è presto per una scelta tra Inter e Juve. Dipenderà ovviamente dalle prospettive tecniche, ma tempo al tempo. In questa fase è interessante pesare lo sviluppo delle trattative in corso. Cellino partiva da una richiesta di 70 milioni, ma 50 appare una cifra più congeniale ai tempi della crisi. Al momento, infatti, le offerte oscillano intorno ai 35, senza contropartite, visto che il Brescia preferisce il cash”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Così in questa fase meritano attenzione le trame del Barcellona. Il presidente Bartomeu ha fatto sondaggi per Tonali, tuttavia può essere proprio lui a decidere indirettamente l’asta. Capita che il club blaugrana in queste settimane stia dialogando sia con la Juventus per Miralem Pjanic che con l’Inter per Lautaro Martinez. Ed è logico pensare che queste vicende alla lunga siano fatalmente collegate. È chiaro che se i bianconeri definiscono la cessione del bosniaco ai catalani, potranno avere le risorse per dare l’assalto al bresciano, anche perché tapperebbero subito il buco tecnico a centrocampo. Viceversa se il Barcellona chiudesse prima l’acquisto del Toro nerazzurro, allora, Marotta avrebbe il denaro per anticipare i concorrenti bianconeri”, chiude il quotidiano.