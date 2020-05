Tonali, l’Inter ha le idee chiare: l’offerta di Marotta al Brescia. GdS: “E non è un caso che…”

Al primo anno in Serie A, Sandro Tonali ha dimostrato di avere doti e qualità non comuni: il classe 2000 ha inevitabilmente attirato su di sé l’interesse delle big e l’Inter, che da tempo lo segue, è pronta a passare all’azione. “Marotta e Ausilio lavorano al colpo in prospettiva da regalare a Conte. Quel che un anno fa è stato Nicolò Barella, l’Inter vorrebbe che fosse nel 2020 Sandro Tonali”, spiega la Gazzetta dello Sport che evidenzia come per il talento del Brescia, gli uomini mercato nerazzurri potrebbero ‘replicare’ l’operazione fatta un anno fa con il Cagliari. “E non a caso Marotta sta pensando di impostare l’affare nello stesso modo, prestito con obbligo di riscatto per una valutazione di 35 milioni al netto di bonus. Guarda caso, non distante dai 37+8 spesi per Barella”, l’analisi della Rosea. Per Tonali, però, c’è anche la Juventus in corsa: si prospetta un altro derby d’Italia anche sul mercato.