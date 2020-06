Tonali, per l’Inter è solo questione di tempo: Marotta studia la strategia alla Barella. E poi Chiesa…

Dopo aver incassato 50 milioni più 8 di bonus da Icardi, l’Inter muove i primi passi decisi sul mercato. Nel mirino di Marotta ci sono due talenti italiani: Tonali e Chiesa.

“Chi potrebbe avere i soldi giusti da proporre a Rocco è l’Inter che ha fatto cassa con Icardi, potrebbe incassare una quindicina di milioni da Perisic e aspetta l’assalto con il contante giusto del Barcellona per Lautaro Martinez. Chiesa piace a Conte perché può fare sia l’attaccante esterno che la seconda punta. Marotta, però, prima di pensare al gioiello della Fiorentina vuole chiudere un’altra operazione per il nazionale Tonali. Ormai i nerazzurri hanno pista libera visto che la Juve non considera più il regista del Brescia uno degli obiettivi. Resta da limare l’accordo con Cellino. Il presidente del Brescia vuole 50 milioni in contanti. Ma potrebbe fare uno sconto inserendo nella trattativa il giovane Esposito. Marotta vuole ripetere la strategia usata con i dirigenti del Cagliari per Barella e cioè garantire, in questo caso al Brescia, dei bonus facilmente centrabili. Da coprire nel tempo. Comunque per Tonali in nerazzurro è solo questione di tempo“, rivela La Gazzetta dello Sport.