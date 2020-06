Non è un mistero che Sandro Tonali sia uno dei principali obiettivi dell’Inter per la prossima stagione. Novità importanti sono attese a breve anche su questo fronte, secondo i colleghi di Sky Sport. “Per Tonali presto un incontro tra Inter e Brescia per cercare un accordo, dopo quello raggiunto tra i nerazzurri e l’entourage del calciatore”, spiega Gianluca Di Marzio.