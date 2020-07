Mercato Inter, Conte benedice Tonali ma solo in coppia con…

L’Inter si avvicina a Sandro Tonali. Dopo aver raggiunto l’accordo con il giocatore, i nerazzurri stanno cercando di stringere i tempi con il Brescia. Dai 50 milioni di euro di richiesta iniziale di Cellino, siamo passati ai 35 che vorrebbe spendere Marotta, comprensivi di bonus. C’è l’inserimento del Milan ma l’Inter continua ad essere in testa alle preferenze del ragazzo.

Ma Conte non si accontenta e, come sottolinea Tuttosport, vuole che accanto a Tonali sia preso un giocatore di grande esperienza e soprattutto abituato a giocare ad alti livelli. Per questo, si va dai sogni Vidal e Conte alle operazioni più semplici legate a Tolisso e Ndombele (legato al possibile trasferimento di Brozovic), giocatori in uscita da Bayern Monaco e Tottenham. Ma Conte è stato chiaro: Tonali va bene ma in coppia con un big esperto.