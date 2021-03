Torino-Inter, Conte si affida ai soliti noti. Eriksen si riprende il posto

Il tecnico dell'Inter per la sfida con il Torino non pensa a sorprese nella formazione ma è intenzionato a schierare la solita formazione

Dopo la vittoria sull'Atalanta, l'Inter affronterà in trasferta il Torino di Nicola. Il tecnico dei nerazzurri Conte dovrà fare a meno di Vidal, operatosi questa mattina al menisco, e Kolarov che ha riscontrato un affaticamento nei giorni scorsi. Esclusi questi due assenti, Conte avrà tutti gli altri a disposizione. Non potrà, però, esserci lui a guidare la squadra in panchina essendo squalificato. Al suo posto ci sarà il suo vice Stellini.