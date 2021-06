Sky – Conte-Tottenham: forbice da tre mln. Con lui arriva Paratici?

L'ex allenatore nerazzurro ha ricevuto l'offerta del club inglese: si limano le distanze tra offerta e richiesta. Potrebbe arrivare con lui anche l'ex dirigente della Juve

Il Tottenham sarebbe accelerando sul fronte allenatore. Sarebbero già in corso i contatti con Conte . Skysport spiega anche che il club inglese è pronto a fare dei cambi anche nella dirigenza. Si starebbe pensando al nome di Fabio Paratici che due anni fa avrebbe voluto riportare l'ormai ex allenatore dell'Inter alla corte della Juventus. A lui già contattato tempo fa, sarebbe stata proposta la gestione dell’area sportiva del club. Dopo le scaramucce all'Allianz Stadium, in Coppa Italia, l'ex dirigente della Juve potrebbe ritrovare Conte a Londra.

Gli Spurs sono al lavoro per definire il contratto del tecnico italiano con il quale hanno stabilito un contatto dopo l'addio all'Inter. Si tratta per il suo arrivo: al momento c'è distanza tra le parti, una forbice di tre mln. Si parla della giornata di lunedì come del giorno giusto per la chiusura della trattativa.