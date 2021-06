Vernazza (GdS): “Con Conte Inter da scudetto, Inzaghi passo indietro. Marotta…”

Sebastiano Vernazza, giornalista de La Gazzetta dello Sport, fa il punto della situazione in merito al campionato italiano

"Se Antonio Conte fosse rimasto, l’Inter sarebbe stata la favorita per lo scudetto, sarebbe bastato poco per elevarsi ancora di più. Nel sostituire l’allenatore campione d’Italia, Beppe Marotta ha scelto la continuità: Simone Inzaghi è un “contiano” per sistema e principi di gioco, ripartenze e profondità restano parole chiave. Inzaghi però non avrà tutti i giocatori di Conte. Hakimi se ne andrà e il laterale marocchino, nell’Inter contiana, era una frequenza di gioco, non soltanto un giocatore. Lì sarà impossibile migliorare, ma la situazione, osservata dalla prospettiva di Inzaghi, non è così grigia: a meno che non gliela smontino tutta, e non crediamo, il nuovo allenatore erediterà una squadra più forte della sua Lazio. Per l’Inter oggi Inzaghi rappresenta un passo indietro, per Inzaghi oggi l’Inter vale un passo in avanti. Su quest’algebra di meno e di più si scriverà il destino interista".