Conte carica l’ambiente: Inter, tre carte da giocare per arrivare allo scudetto

Inizia un mese decisivo per i nerazzurri: il tecnico ha diverse armi a disposizione per provare a puntare al titolo

La Serie A entra nella sua fase più calda: aprile, con i suoi numerosi impegni ravvicinati, rischia di diventare il mese decisivo per i verdetti della stagione. Per quanto riguarda la volata scudetto, l'Inter si accinge ad affrontare un vero e proprio tour de force (6 partite in 23 giorni) che dirà molto sulle possibilità dei nerazzurri di mettere nuovamente in bacheca un titolo che manca da 10 anni. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha diverse armi a disposizione per giocarsi al meglio questo rush finale.