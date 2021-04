Sensi corre verso l’Europeo: Mancini può sorridere. Magari anche Conte…

Il centrocampista nerazzurro decisivo con il suo gol che ha aperto le marcature contro la Lituania

Dopo 45 minuti opachi, è servito l'ingresso di Stefano Sensi per dare nuova linfa all'Italia di Roberto Mancini. Il centrocampista nerazzurro ha aperto le marcature e permesso alla nazionale di battere la Lituania. Dopo i tanti problemi fisici e una stagione tormentata, il giocatore sembra aver ritrovato il guizzo di un tempo con la maglia azzurra. Una buona notizia per Conte che ha sempre stimato Sensi.

"Mancini lo ha aspettato, non ha smesso di considerarlo in corsa, ha continuato a vedere nelle sue caratteristiche una buona dose di “unicità”, perfettamente compatibile con il suo calcio. Sensi può giocare play davanti alla difesa, può giocare mezzala, ha l’istinto e i tempi dell’incursore. Ha la porta in testa, e non a caso in otto partite con il Mancio ha segnato tre volte", sottolinea la Gazzetta dello Sport.