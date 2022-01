Tronchetti: “Contento che Marotta sia con noi, Inter ha idee chiare. Con Gosens e Caicedo…”

Ospite di "La politica nel pallone", Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, ha parlato del momento dell'Inter

Lo ha dichiarato Marco Tronchetti Provera, vicepresidente e amministratore delegato di Pirelli, intervenuto nella puntata numero 650 di "La politica nel pallone", trasmissione radiofonica della Rai condotta da Emilio Mancuso. "Sono molto contento che Marotta sia con noi. Tutti ne conoscono le qualità professionali e sta facendo un ottimo lavoro: possiamo guardare al futuro con ottimismo. Se sono preoccupato dal bond emesso? È un tema e un problema non solo italiano: le autorità sportive devono trovare un punto di equilibrio con le società. Cosa può fare lo Stato? E' una situazione intrigata, non vedo una soluzione facile", ha proseguito Tronchetti Provera proiettandosi poi verso la sfida contro il Milan in programma sabato prossimo.