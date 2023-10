Trubin gradiva assai l’Inter: “Sommer? No, il prescelto per fargli da chioccia era un altro”

Secondo il piano iniziale, il prescelto per fare da chioccia a Trubin sarebbe dovuto essere un altro nome e non Sommer

Anatolij Trubin ha lasciato San Siro a bocca aperta per l'ennesima volta martedì sera in Inter-Benfica con le sue parate. E in estate il portiere è stato accostato fortemente ai nerazzurri dopo l'addio di Onana e lui avrebbe gradito molto la destinazione, visti anche i numerosi ammiccamenti social. E, svela Tuttosport, il club nerazzurro aveva messo nel mirino un altro portiere, prima di prendere poi Sommer, per farlo crescere: "Secondo il piano iniziale, il prescelto per fare da chioccia a Trubin sarebbe dovuto essere Musso, in uscita dall’Atalanta.