Truffa Bochicchio, sospetto Conte: “Notizia uscita dall’Inter dopo la sfuriata”

Dall'inchiesta sulla truffa del broker campano emergono anche i malumori e i sospetti del tecnico nerazzurro

"Non solo la paura di perdere i trenta milioni che aveva affidato al broker Massimo Bochicchio, indagato per riciclaggio dalla procura di Milano e ora fuggito a Dubai. Nelle carte dell'inchiesta dei pm Paolo Filippini e Giovanni Polizzi, che due giorni fa ha portato al sequestro di undici milioni al broker campano, emerge come l'allenatore dell'Inter Antonio Conte sospettasse che a far trapelare la storia della truffa finanziaria di cui era vittima fosse stata una fonte interna al club nerazzurro".