TS – Inter, Inzaghi sorride: ecco la differenza con l’anno scorso

Anche TuttoSport di questa mattina sottolinea i grandi meriti dell'Inter per l'inizio di stagione e, in particolare, per il poker rifilato alla Fiorentina. Si legge infatti: "Ieri l'Inter ha dato una prova di forza schiacciando la Fiorentina per 4-0. I nerazzurri sono solidi dietro - un anno fa iniziarono il campionato con 4 gol incassati nelle prime tre giornate - e letali davanti. Anzi, se fossero ancora più cinici - ieri 21 tiri, 11 in porta -, le statistiche sarebbero ancora più clamorose. Di certo chi può sorridere è Simone Inzaghi.