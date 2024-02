Gli applausi sono arrivati da ogni parte. Dopo Inter-Juventus la corsa all'elogio ha riguardato un po' tutti, perché la vittoria che ha consolidato il primato è stata senza dubbio meritata. Frutto, tra l'altro, di un lavoro che ha coinvolto tutti, dal primo all'ultimo arrivato in casa nerazzurra. Che, relativamente al mercato estivo, non è proprio uno qualunque. Si legge su TuttoSport:

"Simone Inzaghi ha voluto fortemente Pavard in estate, privilegiandolo addirittura all’ingaggio di un altro attaccante che in quel momento sembrava la scelta più logica. Quasi paradossale per un ex centravanti, ma perfettamente funzionale alle idee dell’allenatore piacentino.