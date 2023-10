TS – Inter, un Inzaghi mai visto prima: col cambio di passo è da scudetto

Può davvero essere la volta buona. L'Inter insegue la sua seconda stella, Inzaghi il primo scudetto da allenatore in carriera: per farlo serve una continuità di rendimento superiore al passato. E l'inizio di stagione, in tal senso, è sicuramente confortante. Lo sottolinea anche TuttoSport: "È un Simone Inzaghi mai visto, un Simone Inzaghi da scudetto. Mai, nei suoi tre anni da allenatore dell’Inter, il tecnico piacentino aveva ottenuto una partenza del genere: primo in classifica in Serie A dopo dieci giornate e primo nel girone di Champions dopo le prime tre gare. E pazienza se con Sassuolo (ko interno) e Bologna (da 2-0 a 2-2, sempre a San Siro), la squadra ha perso 5 punti.

Anche perché dopo tali distanze - dieci partite in Serie A e tre in Europa -, l’Inter di Inzaghi non era mai stata neanche al primo posto. Invece in questo ’23-24 l’Inter, costruita col chiaro obiettivo della società di vincere lo scudetto e maturata in consapevolezza grazie al cammino in Champions della scorsa annata, è stata fin qui una schiacciassi. Capace di rialzare la testa anche nei momenti complicati, come per esempio la trasferta di San Sebastian quando per 70 minuti è stata in balia della Real Sociedad, tornando poi a Milano con un prezioso punto.