Manca ormai da diversi mesi, ma presto potrebbe tornare in Italia. Steven Zhang sarà a Milano tra non molto, almeno stando a quanto riportato da TuttoSport stamattina. Il presidente nerazzurro dovrebbe aver smaltito l'agenda legata all'azienda di famiglia e tra non molto sarà regolarmente nel suo ufficio di viale della Liberazione:

"Zhang è atteso di nuovo a Milano per la primavera quando - a meno di tsunami - andranno in scena i festeggiamenti per la seconda stella. Difficile trovare occasione migliore per premiare l’allenatore, magari sincronizzando la scadenza del suo contratto a quelli di Marotta, Ausilio e Baccin (giugno 2027): da parte della proprietà sarebbe la prova più lampante sull’intenzione di voler tenere in vita a lungo il percorso virtuoso degli ultimi anni. Per pensare ai festeggiamenti però c’è tempo: l’attualità riporta la mente alla sfida di stasera con l’Atalanta. Certo è che, dovesse l’Inter vincere pure stavolta, sarebbe difficile non iniziare a mettere lo spumante in ghiaccio...