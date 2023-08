Tuchel contatta Chalobah: il Bayern Monaco spinge per il prestito, la replica del Chelsea

Ore caldissime per quanto riguarda il mercato internazionale: secondo quanto riporta Sky Sport DE, il Bayern Monaco starebbe spingendo per ottenere dal Chelsea il prestito (con diritto di riscatto) di Trevoh Chalobah. Tuchel in persona avrebbe contattato il giocatore, allenato in passato nel corso della sua esperienza alla guida dei Blues. Di contro, il club londinese chiede un acquisto a titolo definitivo.