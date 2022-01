Chelsea, Tuchel: “Ho parlato due volte con Lukaku, ho preso la decisione giusta perché…”

Thomas Tuchel, manager dei Blues, ha spiegato all'emittente i motivi che lo hanno spinto a lasciare fuori dalla lista dei convocati Lukaku

"Certo che abbiamo parlato, ne abbiamo parlato due volte, ho parlato con i principali giocatori, ovviamente e poi abbiamo capito che la questione era troppo vicina alla partita, era diventata troppo grande e troppo rumorosa. Abbiamo ritardato la decisione su cosa fare. Dovevamo proteggere la preparazione della partita. Abbiamo una grande partita da giocare e abbiamo bisogno di piena concentrazione, che è comunque difficile da ottenere, difficile anche con questa decisione. Ma secondo me sarebbe stato più facile senza di lui, ed è per questo che scelto in questo modo. Sicuramente è una decisione difficile da prendere, ma secondo me è stata quella giusta".