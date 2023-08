In conferenza stampa, Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato così del futuro di Benjamin Pavard, primo obiettivo di mercato dell'Inter per la difesa: "Benji non mi ha comunicato che vuole davvero andarsene. Al momento non c'è stata alcuna offerta. È un nostro giocatore e ha pieno supporto. Fino a quando non cambierà, contiamo completamente su di lui".