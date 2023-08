Difesa, non solo Pavard: ecco gli altri nomi in lista. Si guarda in Premier ma anche in Serie A

Ora che è sfumato l'arrivo di Samardzic, l'idea dell'Inter potrebbe essere quella di dirottare l'investimento in un braccetto di destra di livello internazionale. Come vi abbiamo riportato , il primo nome è quello di Pavard, ma non c'è solo lui in lista.

"A proposito di Tomyasu, invece, il problema è che l’Arsenal ha appena perso l’ultimo arrivato Timber, appena acquistato dall’Ajax per 40 milioni: la rottura del crociato lo terrà fuori a lungo e dunque è difficile immaginare che Arteta accetti di privarsi del giapponese. Il Chelsea potrebbe essere più disponibile per Chalobah, ma la pista non appare caldissima. Come del resto si è raffreddata pure quella per Toloi, che l’Atalanta non vuole lasciare andare".