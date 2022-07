Tutti pazzi per Asllani: da Lukaku a Inzaghi, così ha già conquistato il mondo Inter

Tutti pazzi per Kristjan Asllani. Il baby centrocampista arrivato dall’Empoli in estate ha già conquistato il mondo Inter. Dai giocatori a Simone Inzaghi e i tifosi, ne parla proprio oggi il Corriere dello Sport: “Va bene Lautaro, va bene Lukaku, ma c’è un altro nerazzurro che ha riempito gli occhi dei tifosi nell’amichevole di Lugano. Si tratta di Asllani, il più giovane dei nuovi arrivati con i suoi vent’anni compiuti lo scorso 9 marzo: lo stesso compleanno dell'Inter e chissà che non sia un segno ... A ogni modo, il più piccolo, ma comunque con una notevole personalità: impossibile da non notare per l’atteggiamento in campo, per come si propone in appoggio a ogni compagno per gestire la manovra, ma anche per la convinzione con cui prova la giocata, che sia una verticalizzazione o un’apertura lunga sugli esterni. Quella personalità l’ha colta pure Lukaku, semplicemente scambiando quattro chiacchiere il giorno in cui hanno sostenuto insieme le visite mediche.