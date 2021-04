Tutti pazzi per “LOL”, un giocatore dell’Inter si sbilancia: “Capolavoro”

"LOL: Chi ride è fuori". Si chiama così il nuovo reality show distribuito da Amazon Prime Video e condotto da Fedez e Mara Maionchi

Dieci comici sono rinchiusi in teatro per sei ore consecutive. Ogni comico deve cercare di far ridere gli altri: alla prima risata scatta l'ammonizione, con la seconda c'è l'espulsione dal gioco.