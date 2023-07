Tuttosport: “3×1: ecco i tre acquisti che metterà a segno l’Inter coi soldi di Onana”

Sono ore importanti per quanto riguarda il futuro di Andre Onana . Il Manchester United ha avanzato una prima offerta verbale da 45 milioni per il portiere dell'Inter, considerata ancora troppo bassa. Ma si presume che la trattativa andrà avanti spedita, con i nerazzurri che vogliono, secondo Tuttosport, mettere a segno un triplo colpo dall'eventuale incasso: "Una volta ceduto Onana, l'Inter dovrà rimpiazzarlo. Quattro i candidati per la sostituzione, con l'ucraino Trubin in pole position. A seguire i "cari" Mamardashvili e Carnesecchi e l'esperto Sommer. Come detto, però, con i soldi di Onana l'Inter dovrà poi completare il resto dell'organico.

Obiettivo primario rimane Lukaku per il quale i nerazzurri proveranno a imbastire col Chelsea una proposta basata sul prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto nel 2024 fissato a 30, più eventuali bonus. Oggi è Lukaku l'unico obiettivo in attacco e finché ci saranno chance per prenderlo, l'Inter non cambierà strada. Soldi per l'operazione potrebbero arrivare anche da Colidio, reduce dal prestito al Tigre e in trattativa col Boca Juniors: in Argentina parlano di accordo vicino a 4.5 milioni; da Milano rallentano, ma i club stanno parlando. Poi focus sul difensore: Demiral e Chalobah".