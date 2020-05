TuttoSport: “Mercato, l’Inter e ‘i parametri pacco’. Nerazzurri sfruttati”

TuttoSport parla questa mattina dei parametri pacco. Chi sono? I giocatori a parametro zero individuati dall’Inter che però ad un certo punto hanno dato buca ai nerazzurri e sono diventati pacco. Questa definizione arriva in un articolo nel quale si parla di Mertens, ad un passo dall’accordo con il club interista, ma vicinissimo al rinnovo col Napoli. Era lui il giocatore che doveva sostituire, nella testa di Marotta, Sanchez che potrebbe tornare al Manchester

United. Ma alla fine non se ne è fatto nulla.

Come era successo con Chong. Esterno dello stesso club inglese con il quale l’Inter aveva tentato di trovare l’accordo. Marotta aveva anche superato la concorrenza della Juve e aveva visto il suo agente due volte, ma alla fine il giocatore ha rinnovato per cinque anni con un contratto da due mln all’anno. Anche lui era in scadenza come Mertens. E come Giroud. Vicino all’Inter a gennaio, era rimasto comunque un obiettivo nerazzurro per la prossima stagione. Ma il Chelsea ha sfruttato l’opzione di un anno sul contratto del giocatore e ha prolungato. L’Inter aveva parlato con il suo entourage e aveva buoni motivi per pensare che il club londinese avrebbe mantenuto la parola data all’attaccante francese: dopo averlo trattenuto a gennaio lo avrebbero liberato a giugno. Ma non è andata così. Un altro parametro zero preso in considerazione e mancato.

E Ts scrive: “Per Marotta e Ausilio (per ora) soltanto delusioni dal mercato degli svincolati. Inter, sono parametri… pacco. Chong e Mertens hanno sfruttato i nerazzurri. Giroud senza armi con il Chelsea”.

(Fonte: TuttoSport)