AS – Champions ed Europa League, l’UEFA pensa a una formula rivoluzionaria: l’ultima ipotesi

Spunta una nuova, clamorosa ipotesi della UEFA per concludere quanto prima Champions League ed Europa League. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, infatti, il massimo organo calcistico europeo starebbe pensando, a causa dell’emergenza coronavirus, a una forma rivoluzionaria per entrambe le competizioni. Quale? Il sistema delle Final Four: le quattro semifinaliste dovrebbero sfidarsi in un mini torneo con partite secche, da giocare tutte rispettivamente a Istanbul e Danzica, città che ospiteranno le finali di Champions ed Europa League.

Un’ipotesi che verrà presentata e messa ai voti nella giornata di martedì alle 55 federazioni europee presenti in videoconferenza alla riunione indetta dalla UEFA. Il piano sarà presentato da Giorgio Marchetti, segretario UEFA. La formula potrebbe risolvere molti problemi, dato che nel giro di quattro giorni potrebbero essere completate entrambe le competizioni.

(Fonte: AS)