Ritorno in campo, ecco l’ostacolo più complicato da superare. L’Uefa si aspetta di sapere…

ggi potrebbe arrivare il via libera del Comitato tecnico scientifico per gli allenamenti di squadra. I punti fermi del Cts sono noti , ecco perché la Figc si sta attrezzando per trovare soluzioni. Come sottolinea il Corriere dello Sport,

l’ostacolo più complicato da superare è la quarantena allargata. “E allora si lavorerà per ridurre al minimo il rischio di nuovi positivi. La prima fase degli allenamenti di squadra comincerà con un ritiro, al quale il “gruppo squadra” potrà accedere solo da negativo. A quel punto, senza contatti con l’esterno, il pericolo dovrebbe essere azzerato o quasi. P

er il 25 maggio l’Uefa si aspetta di sapere da tutte le Federazioni quando e come intendono completare i campionati nazionali, o, in alternativa, se ritengono che non ce ne sia la possibilità. Il via libera agli allenamenti di squadra, insomma, farà scattare un altro conto alla rovescia“.