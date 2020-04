La Uefa propone tre soluzioni per la ripartenza. Le date del mercato? Verrà riesaminato…

La priorità è portare a termine i campionati. Per farlo la Uefa propone tre soluzioni di ripartenza “con start a maggio, giugno, addirittura settembre con finale e immediata ripartenza della stagione successiva“, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

“La Champions potrebbe essere ridotta a una final-four dopo aver completato gli ottavi e giocato i quarti in gara unica. Anche il presidente federale Gravina che spinge per la ripresa, non vorrebbe intaccare la stagione successiva e gli Europei appena rinviati al 2021. La chiusura delle stagioni agonistiche determinerà anche le date del mercato. Il suggerimento dell’Eca di una finestra permanente di trattative, dall’estate a fine dicembre, verrà riesaminato“.

