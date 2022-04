Inter, UFFICIALE: blindato Franco Carboni, rinnovo fino al 30 giugno 2026

L'esterno sinistro argentino, classe 2003, ha prolungato il suo contratto con i nerazzurri: ecco l'annuncio

L'Inter ha blindato uno dei talenti più luminosi del proprio settore giovanile: Franco Carboni. L'esterno sinistro classe 2003, recentemente balzato agli onori della cronaca per la convocazione da parte della Nazionale argentina, ha prolungato il suo contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2026. È stato lo stesso calciatore, punto di forza della Primavera interista, a dare l'annuncio con un post pubblicato su Instagram: "È un orgoglio per me far parte di questa famiglia e sono molto contento di aver prolungato il mio contratto".