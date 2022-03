Inter, il retroscena: ecco perchè l’Argentina ha convocato i fratelli Carboni

I due gioiellini della Primavera nerazzurra figurano nella lista del ct Scaloni per le sfide contro Venezuela ed Ecuador

Il motivo, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere "politico": "I ragazzi hanno il passaporto italiano e questo li rende eleggibili per la Nazionale azzurra, che Franco e Valentin conosco già a livello giovanile. Dopo essere cresciuti nel Lanùs, infatti, sono arrivati in Italia nel 2019 insieme al padre, chiamato ad allenare le giovanili del Catania. I due si distinguono presto nel vivaio rossoazzurro e l'Inter nel 2020 piazza il doppio colpo. Ora entrambi fanno parte della Primavera nerazzurra di Cristian Chivu. Il primo a entrarvi è stato Franco, classe 2003, già da tempo anche nel giro della prima squadra di Inzaghi con cui però non ha ancora esordito. Nato attaccante, si è consacrato da terzino sinistro e, più in generale, da esterno a tutta fascia. Caratteristiche: grande fisico, corsa e potenza. E' già stato chiamato dall'Italia Under 18 e ora era pronto per la Under 19. Valentìn, classe 2005, è un trequartista, tutto fantasia e qualità, oltre che essere un punto fermo della Under 17 italiana. Adesso per i due interisti, come per il bianconero Soulè, è arrivata la chiamata della Nazionale maggiore argentina: in caso di esordio, la possibilità di giocare con l'Italia dei grandi per loro svanirà. Stesso discorso, in ottica Spagna, per Luka Romero, classe 2004 della Lazio, che ha anche il passaporto spagnolo ma anche per Nicolàs Paz (Real Madrid), Garnacho (Manchester United) e Geralnik (Villarreal)".