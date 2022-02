FCIN1908 – I fratelli Carboni si legano all’Inter: rinnovo pronto per Franco e Valentin

Prosegue per entrambi il percorso di crescita nella Primavera nerazzurra sperando nel grande salto

Le buone notizie in casa Carboni non si esauriscono con i tre punti nel derby Primavera di oggi. Papà Ezequiel, ex Catania, ha avuto la gioia di vedere in campo i suoi due figli nel match vinto dall'Inter per 2-1 contro il Milan. Franco (classe 2003) dall'inizio, autore anche dell'assist per il gol di Casadei, e Valentin (2005) a gara in corso, al posto di Iliev. I due ragazzi proseguono il loro percorso di crescita agli ordini di Chivu, cullando il sogno di arrivare presto in prima squadra. E gli attestati di stima da parte del club non mancano: stando a quanto raccolto infatti da Fcinter1908.it, è in arrivo il rinnovo di contratto con i nerazzurri.