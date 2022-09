UFFICIALE – Inter, Agoumé torna in Francia: il giocatore in prestito al Troyes

Nell’ultimo giorno di mercato l’Inter ha lavorato anche su alcune uscite. Una riguardava Lucien Agoume con il centrocampista che è stato girato in prestito al Troyes. "Il Troyes è lieto di annunciare l'arrivo di Lucien AGOUMÉ (20 anni) dall'Inter. Il centrocampista si unisce al club in prestito per un anno (senza possibilità di riscatto). Il giovane centrocampista torna dove per lui tutto è cominciato, a Troyes. Tutto il club gli augura tanto successo con i suoi nuovi colori!", il comunicato del club francese. Accontentata la richiesta del giovane centrocampista che voleva tornare in Francia per trovare maggiore spazio e rilanciarsi.