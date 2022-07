UFFICIALE – Inter, attesa finita: domani in campo con la nuova maglia home

Nella giornata di martedì, in occasione della prima uscita stagionale sul campo del Lugano, la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo con il nuovo Home Kit

Ci siamo, il countdown sta per concludersi. Ancora poche ore e la nuova maglia dell'Inter verrà svelata. Nella giornata di martedì, in occasione della prima uscita stagionale sul campo del Lugano, la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo con il nuovo Home Kit, che verrà indossato nella stagione 2022/2023. L'invito, per tutti i tifosi nerazzurri, è di monitorare tutti gli account ufficiali del club oltre al sito e all'app!