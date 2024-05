Dai conti del primo semestre di Inter Media and Communication, emerge come l'Inter abbia rispettato i paletti della UEFA per il Fair Play Finanziario

Gianni Pampinella Redattore 30 maggio 2024 (modifica il 30 maggio 2024 | 16:25)

Dai conti del primo semestre di Inter Media and Communication pubblicato oggi dal club nerazzurro, emerge come l'Inter abbia rispettato i paletti della UEFA per il Fair Play Finanziario nel 2022/23. Inoltre il club si aspetta di rispettarli anche nel 2023/24. "Sottolineiamo che, basandoci sui risultati consolidati del gruppo per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2023, abbiamo raggiunto l’obiettivo finanziario fissato per quest’anno in conformità con l’Accordo di Conciliazione firmato con la UEFA nell’agosto 2022".