UFFICIALE – Roc Nation lascia Lukaku: fu l’agenzia a convincere il Chelsea a prestarlo all’Inter

Lukaku non compare più tra i giocatori rappresentanti da Roc Nation, che ha preferito non commentare la separazione dal belga. Fu proprio l'agenzia, grazie ai rapporti di lavoro con Todd Boehly, a convincere il Chelsea a prestare Lukaku all'Inter dopo la cessione record da 115 milioni di euro. Si tratta del terzo divorzio per Lukaku, che già si era separato in passato prima da Mino Raiola e poi da Federico Pastorello.