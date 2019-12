UFFICIALE – Weigl, niente Inter: acquistato dal Benfica. Le cifre dell’accordo col Borussia

Nei giorni scorsi si era parlato di Weigl e del possibile arrivo all’Inter per il mancato rinnovo col Borussia. Il Benfica però ha annunciato di aver acquistato il giocatore per venti mln. Ecco quanto si legge nel comunicato: “Abbiamo annunciato alla Securities and Exchange Commission di aver trovato l’accordo con il Borussia per l’acquisto del centrocampista Julian Weigl per venti mln. Il trasferimento seguirà la procedura all’inizio di gennaio con il 24enne atteso a Lisbona nei primi giorni dell’anno per completare le formalità, la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale”.

(Fonte: slbenfica.pt)