Inter, ultimo ballo per la LuLa. Conte punta tutto su di loro: ecco cosa chiederà a Lukaku e Lautaro

Presto l’Inter tornerà in campo e il calendario sarà molto fitto. Conte è ancora molto fiducioso e punta sempre in alto in tutte e tre le competizioni. Per cercare di portare a casa qualcosa alla fine della stagione, il tecnico punta tanto sulla coppia Lukaku-Lautaro. Finora non hanno tradito le attese, ora sono chiamati allo sprint finale.

“A Lukaku da metà giugno Conte chiederà di essere ancora il trascinatore, l’uomo che da agosto scorso ha saltato solo una partita. A Lautaro di mettere da parte le voci di mercato e pensare all’Inter pur immaginandosi già con la maglia blaugrana addosso. Anche perché insieme quest’anno i due hanno scaldato parecchio le mani dei tifosi interisti. L’allenatore a giugno aveva in mente di allenare i granatieri Lukaku e Dzeko. Ma il Lautaro diventato titolarissimo è subito entrato in una nuova dimensione e non ha mai fatto rimpiangere l’attaccante della Roma. Infatti la Lu-La ha segnato 39 gol e nessuno dei due era mai stato così prolifico. Romelu è il debuttante interista con più gol in Serie A negli ultimi 70 anni ed è a quota 23 reti totali, 4 in meno dell’anno record con lo United, il 2017-2018. Lautaro arrivava dai 9 gol da apprendista interista (e vice di Icardi) e adesso ripartirà da quota 16″, spiega La Gazzetta dello Sport.

LUKAKU – “Il più presente dell’era Conte (2904 minuti in campo), dovrà essere subito esplosivo: per lui Antonio ha costruito una preparazione ad hoc, già durante i mesi a casa, per farlo entrare in forma immediatamente. A inizio stagione, pur segnando da subito, Big Rom ha infatti sofferto a far ingranare i muscoli: ora non c’è tempo, si giocherà praticamente ogni tre giorni e con la Coppa Italia che fa da prologo sarà fondamentale spingere dal primo secondo”.

LAUTARO – “Essere al centro del mercato, per di più chiamato direttamente da Messi al Barça, non può non influire. La trattativa è in fase di galleggiamento dopo il no nerazzurro a 50 milioni e due contropartite. Ma la telenovela andrà avanti per un bel po’, visto che la clausola del Toro scade il 7 luglio. Rischio di testa altrove e gambe non troppo convinte? Dirlo adesso è difficile, ma se valgono le sortite social e i suoi «Forza Inter» su Instagram allora è probabile che il Toro continuerà a dare tutto per l’Inter e per Conte”, chiude Gazzetta.