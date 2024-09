L'esposto contro l'Inter sulle presunte irregolarità in merito all'iscrizione al campionato è ovviamente finito nel nulla

Che flop, che buco nell'acqua. L'esposto contro l'Inter sulle presunte irregolarità in merito all'iscrizione al campionato è ovviamente finito nel nulla. Come già ampiamente prevedibile, poiché basato sul nulla. Eppure c'era stato un quotidiano nazionale, che dovrebbe quindi rivolgersi a tutte le tifoserie, che aveva cavalcato pesantemente questa non notizia.