Sport – Umtiti, il Barça abbassa la valutazione. Ma c’è un altro ostacolo per l’Inter

Tra i giocatori in uscita dal Barcellona C’è Samuel Umtiti. Il difensore è uno dei selezionati dal club blaugrana per fare cassa e dare l’assalto all’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Umtiti ha un alto ingaggio e sarebbe un affare positivo per il club catalano e l’Inter sembrerebbe interessata al giocatore che potrebbe rientrare nell’affare Lautaro. All’Inter piace Umtiti ma vorrebbe sondare la sua volontà prima di passare alle negoziazioni.

Il Barça vuole inserire contropartite per abbassare la parte cash per Lautaro; i balugrana inizialmente volevano incassare 50 milioni dalla cessione del difensore, ma non sono pervenute offerte. Ora potrebbe essere valutato 30 milioni nell’affare con l’Inter per Lautaro. Umtiti non ha fretta, anche lo United ha sondato la sua pista. Per l’Inter sarà dura trovare un accordo col giocatore visto l’alto ingaggio e vista la sua preferenza verso la Premier League.

(Sport)