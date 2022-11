Jutarnij racconta Brozovic: “Marchio MB77, freccette e cuore. A una donna sconosciuta pagò…”

"Brozović ha mostrato più volte un grande cuore e ha donato la tecnologia informatica a tutti gli studenti della scuola elementare di Cerić. Ha pagato una donna completamente sconosciuta della Macedonia per un'operazione costosa che non poteva permettersi. Ha sposato la sua Silvija (Lihtar) nel 2016. La coppia ha avuto una figlia, Aurora, un anno dopo, e un figlio, Rafael, nato nel 2019. Anche "Broz" si è cimentato negli affari e ha creato il marchio "MB77", una linea di prodotti per la rigenerazione e il rilassamento muscolare. Invincibile in campo, dove dà sempre il meglio di sé, e lo è anche nei "giochi da bar": si dice che nessuno gli eguagli nel biliardo, nelle freccette, nel calcio balilla. Si copriva il corpo di tatuaggi, ma il tabloid inglese The Sun lo ha etichettato come uno dei calciatori con il tatuaggio più brutto. Ma a lui non ha mai dato fastidio".