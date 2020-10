Under 21, terzo giro di tamponi: non sono emerse nuove positività. In serata…

Non sono emerse nuove positivita’ nel terzo giro di tamponi cui sono stati sottoposti i calciatori della Nazionale Under 21, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione all’Europeo previsto venerdi’ in l’Islanda. Il nuovo esame molecolare si era reso necessario dopo la positivita’ di due di loro emersa dai test di ieri, che ha costretto l’intero gruppo all’isolamento e ad annullare il programma di lavoro. In serata la squadra sosterra’ una seduta di allenamento e domani partira’.