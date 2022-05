Van der Meyde: “Ricco, carino e con un pene enorme. Avevo tutto ma ero pazzo. E come padre…”

L'ex giocatore nerazzurro si racconta in una lunga intervista ad AD Sportwereld

Nel corso della sua carriera calcistica, Andy Van Der Meyde ha fatto spesso parlare per le sue 'pazzie' fuori dal campo che per i suoi dribbling e gol. Più volte l'ex giocatore dell'Inter ha raccontato le sue disavventure fuori dal rettangolo di gioco. "Ho sbagliato molto. Come calciatore, avevo tutto ciò che le donne potessero desiderare Pensaci, ero molto carino, ero ricco e avevo anche un cazzo enorme. Avevo milioni, sì, ma ero completamente pazzo", racconta ridendo l'olandese in un'intervista ad AD Sportwereld dello scorso 22 febbraio.

"Sono stato un cattivo padre per molto tempo, non ho badato molto ai miei figli, questo è l'errore più grande della mia vita. La mia figlia maggiore ancora non vuole vedermi. Vive in Italia, ma le scrivo regolarmente dei messaggi, solo per dimostrare che penso ancora a lei ogni giorno".