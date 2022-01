Van Der Meyde pubblica un nuovo libro: “Aneddoti mai raccontati prima”

Dieci anni dopo 'No Mercy', l'ex giocatore dell'Inter torna in libreria con un nuovo libro, 'Andy!'

Dieci anni dopo 'No Mercy', Andy Van Der Meyde torna in libreria con un nuovo libro. 'Andy!', questo il titolo della nuova autobiografia, racconta la nuova vita dell'ex calciatore, cresciuto fino a diventare un imprenditore di successo nel settore dei media.

Per 'Andy!', Van der Meijde e il giornalista Eddy Van der Ley hanno fatto un viaggio alla ricerca di chi ha avuto un ruolo importante nella vita dell'ex giocatore, come il padre del calciatore Sjaak Swart, l'amico di YouTube Mitchell Dijks, la madre Agnes e la moglie Melisa. Parla anche del difficile rapporto con le figlie avute dal primo matrimonio. "È un libro pieno di umorismo e con aneddoti mai raccontati", afferma Van der Ley, ex giornalista di Algemeen Dagblad.