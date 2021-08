Vanheusden: “Inter? Non ci penso. Io al Genoa per crescere il più in fretta possibile”

Le parole del centrale belga: "Ora il mio focus è solo sul Genoa, non sto pensando ancora all'Inter. In Italia diventerò più forte tatticamente"

Zinho Vanheusden, centrale dell'Inter in prestito al Genoa, convocato dal Belgio per gli impegni di qualificazione al Mondiale del 2022, è intervenuto in conferenza stampa da ritiro della nazionale. Queste le sua parole riportate da HLN: "Sono molto felice di essere qui dopo il mio terzo grave infortunio al ginocchio. Questo è un ritorno per il duro lavoro. È bello essere qui. Sto giocando per una nuova squadra e la mia vita è diversa, ma sono contento del mio inizio di stagione. Non ho obiettivi in ​​testa per questa settimana. Devo dimostrare di essere pronto per giocare e poi dipende dall'allenatore. Cerco di essere pronto ogni giorno ed è per questo che sono andato in Italia, per incontrare giocatori forti.