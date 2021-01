Vanni: “Inter e Napoli? Per far contenti i tifosi viene da suggerire questo scambio di mercato”

Continuano le critiche dei tifosi dell’Inter nei confronti di Antonio Conte, inquadrato come colpevole del pareggio contro la Roma a causa delle scelte nei cambi. Così come quelle dei supporter del Napoli, che, a causa dei recenti risultati non positivi, hanno individuato in Gennaro Gattuso il primo responsabile del momento no della squadra, oggi vincente a Udine. In merito a questa situazione, dunque, Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha lanciato una provocazione su Twitter: “A leggere i commenti dei tifosi di Inter e Napoli verrebbe da suggerire uno scambio di mercato: Conte per Gattuso e tutti contenti (o almeno, forse, un po’ meno incazzati)”.